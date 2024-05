OnCloudERP er et skybasert moderne ERP for alle små og mellomstore bedrifter globalt som leter etter kraftige, pålitelige, skalerbare og likevel rimelige bedriftsløsninger for å effektivt drive og drive virksomheten deres. Vårt oppdrag er å bringe en enkel ERP-løsning som er intellektuell og kraftig. OnCloudERP drives av Cloud Pencils ble etablert som et SaaS ERP-produktselskap 1. januar 2015 under morselskapet, Nlogix Solutions, et heleid datterselskap av Naraiuran Controls India Private Limited (www.naraiuran.com). CPPL ble bygget på grunnlaget for over 20 års relevant erfaring med Enterprise Resource Planning (ERP) i ulike bransjer siden 1994.

Nettside: onclouderp.com

