En neste generasjon. B2B prosessfokusert CRM, med oppgave- og salgsautomatisering – Livespace er en intuitiv og tilpasningsdyktig, skybasert CRM-plattform, bygget for profesjonelle av de som kjenner til. Strømlinjeform salgsprosessen, sett mål og hold all kundeinformasjon oppdatert. Ved å bruke det tilpasningsdyktige poengsystemet for kundeemner og de automatiserte salgsprosessene, kan Livespace-brukere få mest mulig ut av hver kundeemne. Med sin åpne API for sømløs integrasjon, samt mobil-/nettbretttilgang, lar Livespace brukerne prioritere og bruke tid der det betyr noe.

Nettside: livespace.io

