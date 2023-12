Hva er Team365 CRM? Team365 CRM er en skybasert, integrert plattform for administrasjon av kunderelasjoner som imøtekommer behovene til bedrifter og bransjer av alle størrelser og typer. Over 150 000 virksomheter over hele verden bruker Team365 CRM for å bygge varige kunderelasjoner og maksimere teamets produktivitet. Vår utvidede støtte for telefon, e-post, live chat og personlige møter gjør Team365 CRM til det mest integrerte systemet på markedet. Team365s AI-drevne salgsassistent, AI gir avanserte tolkninger, løsninger og spådommer for selgere. Salgsteamet ditt kan bruke mer tid på å selge i stedet for å legge inn data ved hjelp av arbeidsflytautomatisering, leadscoring, sanntidsvarslinger og innebygd gamification. Våre nøkkelfunksjoner inkluderer: - Lead Management - Workflow Automation - Advanced Analytics - Proses Management - Marketing Automation - Pipeline Management Automatiser rutinemessige salgs-, markedsførings- og støttefunksjoner ved hjelp av Team365 CRM, noe som gir deg mer tid til å konsentrere deg om kundene dine. Lag optimaliserte arbeidsflyter som hjelper deg med å redusere manuell dataregistrering, eliminere redundanser og øke hastigheten på den totale prosessen. Få fart på salgsteamets produktivitet med nøyaktige prognoser for potensielle inntekter, og bruk produktivitetsspill for å overskride salgskvotene dine. Sett opp flere valutaer, bruk AI-spådommer for å prioritere potensielle salg og avtaler som sannsynligvis vil konvertere, og spor besøkende på nettstedet for å konvertere flere potensielle kunder. Få markedsførings- og salgsteamene dine på samme side. Generer nye potensielle kunder, utfør målrettede e-postmarkedsføringskampanjer, og sammenlign annonseforbruk med salgsinntekter ved å bruke Google Ads-integreringen. Din sikkerhet er vår høyeste prioritet. Vi forstår at enhver organisasjon må finne den rette balansen mellom å beskytte kundenes data og gi ansatte friheten til å få arbeidet gjort. Team365 CRM lykkes med å oppfylle begge disse kravene.

