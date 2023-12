Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Rolldog CRM med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Rolldog er en Customer Relationship Management (CRM)-løsning, med fordelene ved Sales Enablement samlet i ett. Rolldog hjelper bedrifter med å administrere sine kunderelasjoner, mens de proaktivt sporer og scorer potensielle kunder og muligheter for å bidra til å øke inntektene, øke salgs- og markedsføringseffektiviteten. Rolldog tilbyr også en pakke med CRM-relaterte løsninger, inkludert en Lead and Opportunity Management-modul designet for å hjelpe bedrifter som allerede kjører et CRM drastisk å forbedre måten de kvalifiserer, administrerer, scorer og lukker muligheter – alt dette kan konfigureres spesifikt for hver virksomheten og deres behov. Det er Rolldogs evne til å hjelpe til med å kvalifisere og administrere muligheter fra «lead to close» som virkelig skiller oss.

Nettside: rolldog.com

