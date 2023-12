Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for SalezShark med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

SalezShark er neste generasjons plattform som driver salgs- og markedsføringsinnsatsen til bedrifter. Dens 'Relationship Cloud' gjør at den skiller seg fra det overfylte tradisjonelle CRM-markedet som bare tilbyr automatisering av salgsprosesser operativt, noe som lar selgerne gjøre mye arbeid med å legge inn data og mate informasjon. SalezSharks Relationship Cloud mater et intelligent nettverk av relasjonsnettverk for å gjøre forbindelser med potensielle kunder enklere og raskere; kjenner deres personlighetstrekk, slik at de er utstyrt med kundeintelligens for å gjøre bedre prospektering og pleie relasjoner med klienter. SalezShark, skaper en overbevisende faktor for selgere og gir dem en grunn til å elske CRM-plattformen.

