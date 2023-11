Gjør bedriftskunnskap tilgjengelig og handlingsdyktig til enhver tid. Studier viser at ansatte bruker 2 timer hver dag på å søke etter informasjon. Bare for å kunne prestere på jobben sin. Det er nå det rette øyeblikket for å styrke teamene dine til å bruke denne tiden på det som betyr noe. Elium tilbyr en pålitelig og fleksibel kilde for å dele og berike bedriftskunnskap. Det bidrar til å strømlinjeforme beslutningsprosessen, forbedrer samarbeid og evnen til innovasjon.

Nettside: login.elium.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Elium. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.