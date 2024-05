Et video-arbeidsområde kommunikasjonsverktøy designet for inspirasjon. Kino bringer eksterne medarbeidere sammen gjennom en videoteknologi som skaper kontorfølelsen. Med sin Spaces-teknologi har hver person et dedikert rom for å engasjere, samarbeide og bli inspirert med andre. Medarbeidere kan bevege seg fritt mellom ulike rom som på et fysisk kontor, på en måte som reduserer virtuell møtetretthet. Bringe en mer organisk, kontorlignende interaksjon gjennom høyoppløselig video og romlig dynamikk for å etterligne naturlige interaksjoner på arbeidsområdet. Kino er designet for å koble eksterne kolleger gjennom en arbeidsdag. Kino gjør det mulig for eksterne kolleger å virkelig jobbe sammen, side ved side. Enkelt samarbeid og bedriftskultur som skjer naturlig. Arbeidsflytstyring og teamforbindelse skjer ganske enkelt gjennom teams engasjement i Kinos kreative miljø. Kino smelter inn i daglige arbeidsflyter og vekker kreativitet. Det er det eneste verktøyet der samarbeidsfellesskap skjer eksternt. Fremtiden for videosamarbeid hevet av Kino.

Nettside: kino.live

