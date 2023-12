Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Excalidraw+ med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Excalidraw er et virtuelt samarbeidende tavleverktøy som lar deg enkelt skissere diagrammer som har en håndtegnet følelse. I Excalidraw+, enten du er en bedrift eller en enkeltperson, kan du lage et arbeidsområde der du kan administrere og organisere alle tegningene du har laget. Tegningene er lett tilgjengelige for arbeidsmiljøkollegene dine, og trygt lagret i skyen. Live-samarbeidet er aktivert som standard uten behov for ekstra trinn.

Nettside: excalidraw.com

