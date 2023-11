Du trenger ikke å betale for 10 forskjellige apper og deretter prøve å få dem til å fungere sammen. Yalla er den enkleste å bruke programvare for teamadministrasjon og samarbeid bygget av folk som er besatt av teamarbeid. Yalla hjelper voksende team, både eksternt og lokalt, med å holde det hele sammen ved å minimere mengden ting som slipper gjennom sprekkene. Den har oppgave- og prosjektsamarbeid, teamchat, sentraliserte diskusjoner, enkel klientadministrasjon og klientsamarbeid, prosess- og arbeidsflytstyring, og gir mulighet for enkel prioritering av arbeid i farten.

Nettside: yalla.team

