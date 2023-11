ManagePlaces er en prosjektledelsesplattform for byggefirmaer. Den nettbaserte plattformen tilbyr mange funksjoner for å støtte og muliggjøre enkel prosjekt- og oppgaveadministrasjon, dokumentadministrasjon, økonomistyring, teamsamarbeid og resultatsporing. Skreddersydd for byggebransjens behov hjelper ManagePlaces virksomheter med å sentralisere, automatisere og skalere arbeidet sitt.

Nettside: manageplaces.com

