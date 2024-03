JetSend er et transaksjonsbasert e-postadministrasjonssystem utviklet for å hjelpe bedrifter med å administrere, sende og spore digitale meldinger. Med JetSend kan utviklere integrere vår skreddersydde API i programvareplattformene dine og sikre at viktige transaksjonsmeldinger leveres til brukerne dine. Videre kan JetSend spore leveringsanalyse på det personlige dashbordet, slik at du kan overvåke ytelsen til viktige transaksjonsmeldinger. Best for: JetSend er rettet mot teknologibedrifter som ønsker å integrere en pålitelig transaksjonsmeldingsplattform i applikasjonen sin uten å måtte bygge sin egen infrastruktur. Prisoversikt: JetSend-priser starter på $8,00 basert på bruk, per måned. JetSend tilbyr en gratis prøveversjon!

Nettside: jetsend.com

