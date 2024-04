Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Flex.bi med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

flex.bi er et business intelligence og rapporteringssystem, det er en fleksibel og enkel måte å analysere og visualisere din bedrifts fremgang. Et business intelligence-verktøy som hjelper deg med å samle alle bedriftsdataene dine på ett sted, spare tid på manuell dataadministrasjon, ta beslutninger raskere og motivere teamet ditt til å nå mål på en mer effektiv måte. Best for: Små og mellomstore bedrifter i alle felt som har data på forskjellige steder (ERP-systemer, Excel eller andre filer) og trenger et verktøy for å samle alle data på ett sted, visualisere dem og forberede analyser. flex.bi-prisoversikt: flex.bi-priser starter på 35 EUR/måned. flex.bi tilbyr en gratis prøveversjon. Se ytterligere prisdetaljer nedenfor https://flex.bi/pricing/

