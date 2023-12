Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Canva med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Canva er en grafisk designplattform som lar brukere lage sosiale medier-grafikk, presentasjoner, plakater, dokumenter og annet visuelt innhold. Brukere kan velge mellom mange profesjonelle maler, og redigere designene og laste opp sine egne bilder gjennom et dra-og-slipp-grensesnitt. Plattformen er gratis å bruke og tilbyr betalte abonnementer som Canva Pro og Canva for Enterprise for ekstra funksjonalitet. Brukere kan også betale for fysiske produkter som skal skrives ut og sendes. Fra 2019 samlet Canva inn til en verdi på 3,2 milliarder dollar og hadde over 20 millioner brukere i 190 land. I juni 2020 samlet Canva inn 60 millioner dollar til en verdi på 6 milliarder dollar. Dette nesten doblet sin siste verdivurdering i 2019.

