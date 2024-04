Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for InvitePeople med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Med over ti års erfaring tilbyr InvitePeople alt-i-ett-programvare for hendelsesadministrasjon i verdensklasse skreddersydd for ulike bransjer. Enten det er interne møter, store konferanser eller merkevarefokuserte arrangementer, InvitePeoples pakke med funksjoner sikrer en sømløs, effektiv og minneverdig arrangementsopplevelse. Med dedikert profesjonell service fra våre nordiske og DACH-arrangementsekspertteam sikrer vi at din visjon kommer til live uten problemer.

Nettside: invitepeople.com

