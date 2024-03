Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Agorify med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Agorify står i forkant av demokratisering av arrangementsteknologi, drevet av vår tro på at høykvalitets, effektive løsninger for arrangementsadministrasjon skal være tilgjengelige og rimelige. Plattformen vår er en refleksjon av denne forpliktelsen, og tilbyr en rekke funksjoner designet for arrangementer av alle størrelser og budsjetter: - Selvbetjent kioskløsning: Strømlinjeform deltakerinnsjekking med vårt intuitive og effektive kiosksystem. - Event-app: Forbedre deltakernes engasjement med en funksjonsrik og tilpassbar event-applikasjon. - Billetter og registrering: Forenkle registreringsprosessen med vårt brukervennlige billettsystem. - Lead Retrieval: Maksimer nettverksmuligheter og spor engasjement med vår avanserte lead-hentingsteknologi. Med Agorify får arrangementsarrangører over hele verden makt til å lage minneverdige og effektive arrangementer med høy kvalitet og lave kostnader.

Nettside: agorify.com

