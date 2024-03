Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for webMOBI med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

webMOBI er en ny generasjon AI-drevet alt-i-ett-programvare for hendelsesadministrasjon med en deltaker-CRM. Den tilbyr begivenhetsapper, nettsted, registrering, live-avstemninger, spørreundersøkelser, live-kart, apper for flere begivenheter, leadgenereringstjenester og deltakerengasjement. webMOBI hjelper deg å oppleve utrolig mer elegante, forenklede og tilpassbare mobilapper for arrangementer, festivaler, bedrifter og universitetsområder. Vår banebrytende programvare er klarert av 100 merker over hele verden for bedriftsarrangementer, konferanser, messer, interne/eksterne møter og mer. Sjekk ut vår gamification, og mer funksjonsrike plattform der arrangementsplanleggerne kan engasjere deltakerne med ro bare med vår beste event-appbygger -webMOBI.

Kategorier :

Nettside: webmobi.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet webMOBI. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.