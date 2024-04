Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for myOnvent med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

myOnvent er en omfattende og nyskapende nettbasert event- og fellesskapsplattform med lang erfaring med å være vertskap for et bredt utvalg av arrangementer online eller som en hybrid komponent til personlige arrangementer (akademiske konferanser, utstillinger og messer, virtuelle konferanser og mer). myOnvents plattform kan brukes som en engangsbegivenhet, som en virtuell møteplass for brukere å referere til 24/7/365 for å gjennomgå alle arkiverte arrangementsmedier, eller fullt integrert i bedriftens daglige kommunikasjon som en intern arbeidsplass. Våre kunder kommer fra ulike bakgrunner, alt fra store internasjonale selskaper (Equinor, Visma), til lokale bedrifter og regionale rådhus, til FN-byråer (ITU) og mye mer.

Nettside: myonvent.com

