Fyre er et markedsføringsverktøy laget spesielt for blokkjedeindustrien. Basert på Hypersign-protokollen, personlig og sosial legitimasjon, gjør Fyre det mulig for bedrifter å utvikle følgere på kultnivå gjennom eksplosive sanntidskampanjer ved bruk av sosiale medier, konkurranser, henvisningsprogrammer og mer. Den er Web3-kompatibel og bygget på offentlig nøkkelkryptering. Fyre hjelper deg med å bygge "Reilient and Dependable Communities." Med Fyre kan blokkjedeprosjekter kjøre fellesskapsarrangementer som: * Spill for å tjene * Sweepstakes * Giveaways * Konkurranser * Airdrops * MEME/klistremerke-konkurranser * Samfunnsbyggingsaktiviteter * Egendefinerte kampanjer

Nettside: fyre.id

