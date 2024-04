Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for PromoSimple med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

PromoSimple er en nettbasert applikasjon som gir nettsteder, merkevarer og blogger enkle løsninger for å lage, administrere og syntetisere data for online giveaways, konkurranser og konkurranser. PromoSimples kjernemål er å gjøre det så enkelt som mulig for bedrifter å beholde og utvide sine respektive kundebaser gjennom tillatelsesmarkedsføring via bruk av giveaways og kampanjer. PromoSimple-kunder kan lage tilpassede påmeldingsskjemaer for å kjøre kampanjer som øker Facebook- og Instagram-liker, Twitter-omtaler og følger, e-postabonnenter og en rekke tilleggshandlinger. PromoSimple er effektiv, tilgjengelig, effektiv og enkel å bruke.

Kategorier :

Nettside: promosimple.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet PromoSimple. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.