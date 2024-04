Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Sweep med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Sweep er plattformen for håndtering av bærekraftsdata. Den markedsledende, AI-drevne programvaren hjelper organisasjoner med å forstå alle ekstra-finansielle data på tvers av virksomheten og verdikjeden for å håndtere økende avsløringskrav og iverksette tiltak for å møte bærekraftige forretningsmål. Medstiftet av Rachel Delacour, Yannick Chaze og Raphael Guller, samarbeider Sweep med bedrifts-, mellommarkeds- og finansinstitusjoner over hele verden, med kunder som L'Oreal, Lacoste og Hewlett Packard. Sweep er B Corp-sertifisert og medlem av Verdensbankens Carbon Pricing Leadership Coalition, France Invest og The International Emissions Trading Association.

Nettside: sweep.net

