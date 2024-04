eCairn er et programvareselskap som spesialiserer seg på sosial intelligens for salg, markedsføring og samfunnsledelse eCairn, leverer Financial Advisors en prospekteringsløsning for sosiale medier for å oppdage grupper av digitale velstander og bygge relasjoner som øker virksomheten. Mer spesifikt: * Kartlegg "stammer av velstående mennesker"​ på Twitter, blogger og LinkedIn og profilprospekter – eksempler: nøkkelansatte ved en Unicorn, gründermiljøer i Bay-området, kjendiser på bestemte steder, styre/tillitsvalgte/nøkkelpersoner i ideelle organisasjoner, Alumni fra toppuniversiteter .... * Lytt i sanntid til disse digitale velstanden, ved hjelp av en menneskelig assistent og algoritmer. * Lever daglig innsikt via e-post og en mobilapp som finansiell Rådgivere kan bruke til å lære om prospektene og utvikle relasjonene. * Mål innsatsen for sosiale nettverk.

