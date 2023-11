Kvalitetssikring og forbedringsplattform for kontaktsentre. Med EvaluAgent vil du være i stand til å evaluere hver samtale på tvers av alle kanaler for å coache, trene og motivere agentene dine for konsekvent enestående kundeopplevelser. Fordi vi vet at... Hver samtale teller.

Nettside: evaluagent.com

