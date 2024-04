Verloop.io er verdens ledende automatiseringsplattform for kundestøtte. Det hjelper bedrifter med å levere herlige støtteopplevelser til sine kunder, på tvers av kanaler. Verloop.ios plattform leverer sømløst støtte på tvers av ulike kanaler, alt fra nettsteder og WhatsApp til in-app og stemmeinteraksjoner. Med en global tillit fra over 5000 merker, inkludert prominente navn som Decathlon, Cleartrip og Nykaa, henvender Verloop.io seg til bedrifter og SMB-er. Verloop.ios ende-til-ende-løsning skiller oss ut, og tilbyr en tredelt tilnærming: 1. Innledende spørreoppløsning: I den første fasen av kontaktsenterinteraksjoner bruker Verloop.io AI-støtte gjennom både chat og stemme. Verloop.ios konversasjons-AI-løsninger håndterer de fleste kundespørsmål effektivt. 2. Human-Agent Support: Etter hvert som spørsmål eskalerer til menneskelige agenter, introduserer Verloop.io Co-pilot for støtte – et kraftig AI-verktøy som hjelper menneskelige agenter med nøyaktige svar. Verktøyet foreslår svar for å forbedre agenteffektiviteten. Ved å utnytte tale-til-tekst og AnswerFlow drevet av dokumentkognisjon, kan agenter også utnytte våre generative AI-drevne verktøy som AI-sammendrag, AI-Rephrase, AI-Expand og AI-Tone Adjustment for å sikre best mulig respons og økt kundetilfredshet. 3. AI-drevet kvalitetsanalyse (QA): Verloop.ios Sparks tilbyr den ultimate løsningen for kvalitetsanalytikere, og automatiserer samtaleanalyse ved hjelp av Generativ AI. Dette sikrer en strømlinjeformet prosess for kontinuerlig forbedring. I tillegg til de ovennevnte verktøyene, kan bedrifter bruke Verloop.ios botbygger-Recipes sammen med Smart block for enkelt å starte reisen mot å tilby den beste kundeopplevelsen. Kort sagt har Verloop.io som mål å forenkle og heve kundestøttereisen gjennom innovativ automatisering og AI-drevne løsninger

Nettside: verloop.io

