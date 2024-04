Cognigy revolusjonerer kundeservicebransjen ved å utnytte den mest banebrytende AI-teknologien på markedet. Den prisbelønte løsningen, Cognigy.AI, gir bedrifter mulighet til å levere eksepsjonell service som er øyeblikkelig, personlig, på alle språk og på hvilken som helst kanal. Ved å perfekt kombinere generativ og konversasjons-AI for å skape AI-agenter, former Cognigy fremtiden for kundeservice, øker kundetilfredsheten og støtter ansatte i sanntid. Bygget på grunnlaget for verdens ledende Conversational AI-plattform, tilbyr Cognigy.AI neste generasjons kundeservice med en rekke nøkkelferdige løsninger inkludert Voice AI Agents, Digital Chat AI Agents og Agent Copilot. Siden den er utstyrt med dusinvis av ferdigtrente ferdigheter, fungerer plattformen sømløst med eksisterende bedriftssystemer og lærer av agentene dine, og gir dem superkrefter. Over 1000 merker over hele verden stoler på Cognigy og dets enorme partnernettverk for å lage AI-kundeserviceagenter for virksomheten deres. Cognigys imponerende verdensomspennende kundeportefølje inkluderer Bosch, Frontier Airlines, Lufthansa Group, Mercedes-Benz og Toyota.

