Deutsche Lufthansa AG (tysk uttale: [ˌdɔʏtʃə ˈlʊfthanzaː]), ofte forkortet til Lufthansa, er flaggskipet og det største flyselskapet i Tyskland som, kombinert med sine datterselskaper, er det nest største flyselskapet i Europa når det gjelder passasjerer. Navnet på den tidligere flaggbæreren er avledet fra det tyske ordet Luft som betyr "luft" og Hansa for Hanseatic League. Lufthansa er et av de fem grunnleggende medlemmene av Star Alliance, verdens største flyselskapsallianse, dannet i 1997. Selskapets slagord er "Si ja til verden." Foruten sine egne tjenester, og eier datterselskaper av passasjerflyselskaper Austrian Airlines, Swiss International Air Lines, Brussels Airlines og Eurowings (referert til på engelsk av Lufthansa som Passenger Airline Group), Deutsche Lufthansa AG eier flere luftfartsrelaterte selskaper, som Lufthansa Technik og LSG Sky Chefs, som en del av Lufthansa Group. Totalt har gruppen over 700 fly, noe som gjør den til en av de største flyselskapsflåtene i verden. Lufthansas registrerte kontor og hovedkontor er i Köln. Hovedoperasjonsbasen, kalt Lufthansa Aviation Center, er på Lufthansas primære knutepunkt på Frankfurt lufthavn, og dens sekundære knutepunkt er på München lufthavn, hvor et sekundært flyoperasjonssenter opprettholdes.

Nettside: lufthansa.com

