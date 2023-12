Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Ryanair med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Ryanair DAC er et irsk ultra-lavprisselskap grunnlagt i 1984. Det har hovedkontor i Swords, Dublin, med sine primære operasjonelle baser på Dublin og London Stansted flyplasser. Det utgjør den største delen av Ryanair Holdings-familien av flyselskaper, og har Ryanair UK, Buzz og Malta Air som søsterflyselskaper. I 2016 var Ryanair det største europeiske lavprisflyselskapet av rutepassasjerer, og fraktet flere internasjonale passasjerer enn noe annet flyselskap. Ryanair Group opererer mer enn 400 Boeing 737-800-fly, med et enkelt 737-700 brukt som charterfly, som en backup, og for pilotopplæring. Flyselskapet har vært preget av sin raske ekspansjon, et resultat av dereguleringen av luftfartsindustrien i Europa i 1997 og suksessen med sin lavkost forretningsmodell. Ryanairs rutenettverk betjener 40 land i Europa, Nord-Afrika (Marokko) og Midtøsten (Israel, Libanon og Jordan). Selskapet har ofte blitt kritisert for dårlige arbeidsforhold, mye bruk av ekstraavgifter, dårlig kundeservice og tendens til å med vilje generere kontrovers for å få gratis publisitet.

Nettside: ryanair.com

