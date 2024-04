Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Boost.ai med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Forpliktet til å levere enestående kundeopplevelser, står Boost.ai i forkant av enterprise-grade conversational AI. Driven for å muliggjøre enestående interaksjoner mellom mennesker og organisasjoner, bruker Boost.ai banebrytende teknologi for å flytte grensene for AI på en ansvarlig måte. Dens proprietære selvlærende AI-plattform gir bedrifter mulighet til å automatisere interaksjoner i stor skala, øke effektiviteten og skape positive resultater. De virtuelle agentene til Boost.ai er tillitsfulle av bedrifter på tvers av ulike bransjer, og opprettholder konsekvent oppløsningsrater over 90 prosent, og automatiserer tusenvis av interaksjoner daglig. Boost.ai ble grunnlagt i 2016 og støttes av Nordic Capital og opererer fra hovedkontoret i Sandnes, Norge, med globale kontorer i byer som Los Angeles, København og London.

Nettside: boost.ai

