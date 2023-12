Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Phonexa med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Phonexa er en sporingsprogramvare i bedriftsklasse for ytelse, tilknyttet og partnermarkedsføring. Phonexa Suite er den underliggende teknologien som fører gjennom livssyklusen for kundeemne og -anrop, og hjelper ytelsesmarkedsføringsteam med å øke avkastningen for merker på tvers av tilknyttede, partner- og betalte kanaler. Phonexa prioriterer resultatbasert markedsføring på tvers av kundeinteraksjoner som klikk, anrop, skjemainnsendinger, nettsideatferd og mer. Gjennom sin enkeltdriftsløsning gir Phonexa Suite D2C-utgivere, nettverk, byråer og merkevarer enestående tilgang og kontroll til kampanjer, eliminerer mangel på åpenhet på tvers av leadgenerering og automatiserer prosesser. Phonexa Suite lar klienter optimalisere friksjonsfri kundeanskaffelsesinnsats og analysere kildene som driver kvalifisert pipeline. Phonexas globale hovedkvarter er basert i Los Angeles med flere kontorer i Storbritannia, Ukraina og Canada. Selskapet sysselsetter en stab på over 200. For mer informasjon, besøk www.Phonexa.com.

Nettside: phonexa.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Phonexa. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.