Fintel Connect er den ledende alt-i-ett-tilknyttede markedsføringsplattformen, nettverket og byrået spesialbygd for fintechs og banker. Med Fintel har finansielle merkevarer alt de trenger for å skalere sin kundeanskaffelse gjennom tilknyttede og influencer-markedsføringer, inkludert en spesialisert partnerplattform (+compliance engine), kuratert nettverk av tusenvis av finansfokuserte tilknyttede selskaper og influencere, og et ekspertteam for å administrere og skalere kanalen. Vi driver for tiden partnerprogrammene til 90+ fintechs, banker og kredittforeninger over hele Nord-Amerika, inkludert Ramp, BMO og Live Oak Bank for å nevne noen. For å finne ut hvordan Fintel Connect kan oppnå skalerbar vekst for merkevaren din, besøk www.fintelconnect.com.

Nettside: fintelconnect.com

