ElevateHQ er en salgsprovisjonsprogramvare bygget for voksende salgsteam. Men vi stopper ikke bare ved å automatisere salgsprovisjoner. ElevateHQ er designet for å oppgradere hvordan bedrifter bruker salgsinsentiver for å motivere sine ansatte. Vi tror at gode resultater kun oppnås når folk er motiverte - og produktet vårt er rett og slett en forlengelse av den filosofien. På et mer daglig nivå tar produktet vårt bort gryntarbeidet bak manuell salgsincentivberegning og lar bedrifter eksperimentere med spiffs - som fungerer for hver representant - og ikke bare topputøvere.

Nettside: elevate.so

