Kennect er en ledende insentivplattform for virksomheter som trenger en enkel løsning for å administrere sine komplekse kompensasjonsplaner. Det automatiserer ikke bare beregningen av insentiver for admin, men gir også selgere fullstendig sanntidssynlighet over deres insentivutbetalinger. Gjennom sin intelligente nudge-funksjon kan du nå sørge for at ingen av representantene dine går glipp av kvotene sine

Nettside: kennect.io

