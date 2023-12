Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for SparkPlug med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

SparkPlug er en administrasjonsplattform for ansattes salgsincentiv for spesialforhandlere, restauranter og CPG-merker. SparkPlug integreres direkte med fysiske bedrifters POS-systemer for å automatisere praktisk talt alle aspekter ved implementering og skalering av et insentivprogram. SparkPlugs insentivmotor, administrerte utbetalinger og administrasjonsverktøy for handelsfremmende midler lar forhandlere og restauranter strømlinjeforme og automatisere leverandørsponsede salgsinsentiver for sine ansatte i frontlinjen.

Nettside: sparkplug.app

