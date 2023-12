Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Commissionly med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Commissionly er den første nettbaserte nettappen for salgskommisjon og salgskompensasjon som er 100 % fokusert på små og mellomstore bedrifter. Våre ukompliserte dataimportverktøy, veiviserbaserte mål- og kompensasjonsplaner og verktøy for innstilling av provisjoner betyr at du kan komme i gang i løpet av få minutter. Vårt funksjonsrike produkt dekker alle dine provisjonsbehov, uansett hvor komplisert det er. Vi har muligheten for deg til å opprette inntekts- eller produktbaserte provisjoner, flate eller lagdelte provisjoner, tilbakevendende provisjoner, delte provisjoner, trappe opp og ned provisjoner og til og med matriseprovisjoner. Vi skreddersyr også til dine behov dersom du har en unik kompensasjonsplan. Du og betalingsmottakerne kan få tilgang til informasjonen deres gjennom nettdashbordet vårt fra hvor som helst, og du har enkle å lage rapporter for raskt å generere provisjonsutbetalingsbeløp. Registrer deg i dag!

Nettside: commissionly.io

