Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Edge Impulse med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Edge Impulse tilbyr det siste innen maskinlæringsverktøy, som gjør det mulig for alle bedrifter å bygge smartere kantprodukter. Teknologien vår gir utviklere mulighet til å bringe flere AI-produkter til markedet raskere, og hjelper bedriftsteam raskt å utvikle bransjespesifikke løsninger i løpet av uker i stedet for år. Edge Impulse gir kraftig automatisering og funksjoner med lav kode for å gjøre det enklere å bygge verdifulle datasett og utvikle avansert AI med strømmedata. Med over 75 000 utviklere og partnerskap med de beste silisiumleverandørene, leverer Edge Impulse en sømløs integrasjonsopplevelse for å validere og distribuere med selvtillit på tvers av det største maskinvareøkosystemet.

Nettside: edgeimpulse.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Edge Impulse. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.