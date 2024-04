Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Credo.ai med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Credo AI er på et oppdrag for å gi bedrifter mulighet til å bygge, ta i bruk, anskaffe og bruke AI på en ansvarlig måte. Credo AIs banebrytende AI-styringsplattform automatiserer AI-overvåking og risikostyring, samtidig som det muliggjør regulatorisk overholdelse av nye globale standarder som EU AI Act, NIST og ISO. Credo AI holder mennesker i kontroll over AI for bedre virksomhet og samfunn.

