CyberFortress er et globalt selskap som gjør det enkelt å fullstendig sikkerhetskopiere og raskt gjenopprette alle tapte eller stjålne data for å forhindre skade og forstyrrelser for organisasjoner av alle størrelser. Data lagres i sikre, georedundante fasiliteter, og vår suite med løsninger gjør det mulig for våre datagjenopprettingsspesialister å lage en tilpasset, omfattende løsning for hver kunde. Når en kunde trenger datagjenoppretting, mottar de live, personlig støtte fra en godkjent spesialist, hver time, hver dag hele året.

Nettside: cyberfortress.com

