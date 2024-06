Den prisbelønte Cyara CX Assurance Platform hjelper bedrifter med å akselerere utvikling av kundeopplevelser, øke kvaliteten på tvers av alle digitale kanaler og talekanaler, og sikre kundereiser ende-til-ende. Cyara-plattformen støtter hele livssyklusen for programvareutvikling for kundeopplevelse, fra design til funksjons- og regresjonstesting, testing av brukeraksept, belastningstesting og produksjonsovervåking. Vi tester fra kundens perspektiv, og sikrer at du identifiserer problemer som påvirker kundens opplevelse på tvers av det komplekse settet med teknologi som brukes for å levere denne opplevelsen. www.cyara.com Fordeler med CX Assurance Platform Enkeltplattform Håndter hele spekteret av CX-utviklings- og forsikringsbehov fra design til overvåking. Utfør CX-design, CX-oppdagelse, funksjonell regresjonstesting, ytelsestesting, overvåking og feilsøking. Arbeid fra et samarbeidsmiljø som fanger opp design og tester, slik at alle teammedlemmer kan dele og gjenbruke skript og data på tvers av funksjoner. Maksimal produktivitet Maksimer produktiviteten med full automatisering. Oppdag eksisterende CX automatisk, bygg og vedlikehold testskripter automatisk, utfør brukervennlige testskriptforfatting, gjenbruk testskript på tvers av testtyper og gjenbruk testdata på tvers av testtilfeller og kampanjer. Cyara bruker Robotic Process Automation (RPA) som roboter for automatisk å generere tusenvis av kundeinteraksjoner for å simulere kundekontakt i den virkelige verden. Mest omfattende Støtt de bredeste CX-forsikringsbehovene ved å sikre komplette omnikanal-kundereiser, fra selvbetjening til agentassistert service og agentens skrivebord. Test det bredeste utvalget av digitale kanaler og talekanaler, inkludert IVR, chat, SMS, e-post og andre. Aktiverer Agile & DevOps Akselerer utviklingen og forbedre kvaliteten ved å aktivere Agile og DevOps-praksis. Skift til venstre ved å generere testcases fra designfasen. Fremme samarbeid gjennom visualisering og muliggjøring av funksjoner designet for forskjellige team.

Kategorier : Business Programvaretestverktøy

Nettside: cyara.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Cyara. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.