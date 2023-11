Comeet er et søkersporingssystem og ansettelsesplattform for små og mellomstore bedrifter som er klar for høy vekst. Den prisbelønte, skybaserte plattformen er ekstremt samarbeidsvillig og tilbyr ansettelsesteam en enkel og brukervennlig design, dynamisk konfigurerbarhet, automatiserte arbeidsflyter og mye mer. Comeet er enterprise-grade og funksjonsrikt. Perfekt for å anskaffe, koordinere, kommunisere, dele, planlegge, forberede, engasjere, evaluere, ansette og rapportere.

Nettside: comeet.co

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Comeet. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.