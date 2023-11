ATS OnDemand leverer skybasert programvare for søkersporing for innkjøp og ansettelse av talent. Flott for solo rekrutterere, nystartede bedrifter og små ansettelsesteam som søker en budsjettvennlig plattform for å utføre alle rekrutteringsoppgaver.

Nettside: power.atsondemand.com

