HiringThing er et prisvinnende søkersporingssystem som gjør det enkelt å legge ut jobber på nettet, administrere søkere og ansette gode medarbeidere. HiringThings funksjonsrike og API-drevne rekrutteringsprogramvare skaper sømløse ansettelsesopplevelser, noe som muliggjør Hiring Happiness for alle. Vår åpne API og utviklervennlige dokumentasjon muliggjør skreddersydde rekrutteringsløsninger for HR-systemer, franchiser, bemanningsbyråer og mer.

