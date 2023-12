Recruitee er en bedrift som produserer eller selger datamaskin "programvare som en tjeneste" (Saas.) Programvaren fungerer som et søkersporingssystem for håndtering av søknader om jobber. Det inkluderer et redigeringssystem for karrieresider for employer branding, en plugin for sourcing (personell) (ellers kalt rekruttering), integrasjon av arbeidsnettsteder, e-post og kalendersynkronisering. Innen 4 måneder etter den offentlige lanseringen i august 2015, tiltrakk Recruitee over 1000 små og mellomstore bedrifter (SMB) og rekrutteringsbyråer over hele verden.

Nettside: recruitee.com

