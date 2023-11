Join.com er en gratis programvare for talentattraksjon og søkersporing, som hjelper små og mellomstore bedrifter med å ansette riktig. Join tilbyr et strømlinjeformet, samarbeidende og intuitivt verktøy for å optimalisere ansettelsesprosessen for rekrutterere over hele Europa og utenfor. Med Join kan rekrutterere bygge vakre og effektive stillingsannonser, markedsføre dem på ledende stillingstavler med ett klikk, og administrere ansettelsesflyten deres på en sentralisert måte. Alt dette på et øyeblikk og gratis!

Nettside: join.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet JOIN. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.