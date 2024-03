Big Mailer

Rimelig e-postmarkedsføringsplattform - Bulk + Drip + Transaksjoner - Gratis opptil 1000 kontakter BigMailer støtter alle større e-postkampanjetyper - bulk, automatisering, drypp, autosvar, rss til e-post og transaksjoner - og lar avsendere med høyt volum konsolidere all e-posten deres aktiviteter på én enkelt plattform. Innebygd merkevareadministrasjon gir optimaliserte arbeidsflyter for byråer, store team, multiproduktbedrifter og produsenter med flere prosjekter. Inviter ubegrensede brukere eller klienter med passende tillatelsesnivå og endre tilgang når som helst. Alternativ for hvit etikett tilgjengelig på byrå- og bedriftsplaner. Avvisninger, avmeldinger og klager håndteres automatisk. Selvbetjeningsalternativ for å eksportere eller slette lister når som helst uten å kontakte brukerstøtten. Fleksible alternativer for administrasjon av e-postmaler – lag vakre mobiloptimaliserte maler med dra-n-slipp-redigeringsprogrammet vårt, eller bruk vårt klassiske redigeringsverktøy for å administrere dine eksisterende merkevaremaler og redigere som rik tekst eller kode. Vær vert for ubegrensede bilder for bruk i malene dine. Del utvalgte maler mellom merker. Alle kontoer starter på gratis nivå, ingen CC kreves.

