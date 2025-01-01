代替案 - Tripetto

Coda

Coda

coda.io

Codaは、ドキュメント、スプレッドシート、データベース機能を統合したクラウドベースのエディタで、チームでのコラボレーションを支援します。

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimpは、小規模ビジネス向けのマーケティングプラットフォームで、メールキャンペーンやCRM、分析などのツールを提供します。

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotformは、コードなしでフォーム作成、ワークフローの自動化、データ収集を簡素化する多目的なクラウドベースプラットフォームです。

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeterは、参加者とのインタラクションを強化するためのインタラクティブなプレゼンテーションソフトウェアです。

Typeform

Typeform

typeform.com

Typeformは、インタラクティブなフォーム、調査、クイズを作成し、データ収集を簡素化するツールです。ユーザーフレンドリーなインターフェイスを提供します。

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

USERTESTINGは、ユーザーからのフィードバックを収集し、製品の改善やユーザビリティテストを支援するプラットフォームです。

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjarは、Webサイトのユーザー行動を分析し、ヒートマップやセッション録画などを通じてフィードバックを提供するツールです。

Visme

Visme

visme.co

Vismeは、魅力的なプレゼンテーションやインフォグラフィックなどを簡単に作成・共有できるデザインプラットフォームです。

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtricsは、調査を作成、実行、分析するためのプラットフォームで、顧客や従業員のエクスペリエンスを管理するためのツールを提供します。

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contactは、小企業向けの電子メール、ソーシャルメディア、イベントマーケティングツールを提供するデジタルマーケティングプラットフォームです。

Zoho Survey

Zoho Survey

zoho.com

Zoho Surveyは、オンライン調査やアンケートを簡単に作成できる無料のツールで、顧客や従業員からのデータ収集に利用されます。

Tally

Tally

tally.so

Tallyは、制限なしで無料のフォームを作成できるフォームビルダーです。サインアップ不要で、簡単にフォームを作成できます。

Personio

Personio

personio.de

Personioは、従業員のライフサイクル全体を管理するための包括的なHRソフトウェアです。採用、オンボーディング、パフォーマンス管理を効率化します。

Doodle

Doodle

doodle.com

Doodleは、会議や予約の調整を簡単に行えるオンラインスケジューリングアプリです。ユーザーは専用の予約ページを作成できます。

Textline

Textline

textline.com

Textlineは、企業向けの安全なSMSプラットフォームで、顧客との双方向通信を通じてサービスと関係構築を支援します。

AhaSlides

AhaSlides

ahaslides.com

AhaSlidesは、インタラクティブなプレゼンテーションを作成するためのツールで、ライブ投票やクイズを通じて視聴者の参加を促進します。

SurveyMonkey

SurveyMonkey

surveymonkey.com

SurveyMonkeyは、調査作成・配布・分析を行うためのプラットフォームで、フィードバックを収集するのに役立つツールです。

TWIPLA

TWIPLA

twipla.com

TWIPLAは、Webサイトの行動分析ツールを提供し、ユーザーエクスペリエンスの最適化をサポートするウェブ分析プラットフォームです。

Spark Chart

Spark Chart

sparkchart.com

Spark Chartは、ビジネス調査に役立つ強力なアンケート作成ソフトウェアです。多言語対応、カスタマイズ可能なテンプレートを提供します。

forms.app

forms.app

forms.app

forms.appは、コーディングなしでオンラインフォームや調査を簡単に作成・管理できるアプリです。

ProQuo AI

ProQuo AI

proquoai.com

ProQuo AIは、ブランド戦略の生成、クリエイティブテスト、リアルタイムのパフォーマンス監視を支援するAI搭載のブランド管理プラットフォームです。

Respondent Participant

Respondent Participant

respondent.io

研究インタビューを世界中の任意の人とリアルタイムで調達・スケジュールできるマーケットプレイスアプリです。

QuestionPro

QuestionPro

questionpro.com

QuestionProは、オンライン調査を作成、配布、分析するための包括的なソフトウェアです。オフライン収集と多様な質問形式をサポートしています。

Formaloo

Formaloo

formaloo.com

Formalooは、調査からウェブアプリまでを作成できるプラットフォームで、データ管理と顧客エンゲージメントを支援します。

eMarketeer

eMarketeer

emarketeer.com

eMarketeerは、マーケティング自動化、メールマーケティング、イベント管理、アンケート、ランディングページなどのツールを提供するプラットフォームです。

Formstack

Formstack

formstack.com

Formstackは、デジタルフォームの作成とデータ収集を自動化するクラウドベースのソリューションです。様々なテンプレートと統合機能を提供します。

Customerly

Customerly

customerly.io

Customerlyは、カスタマーサービスとマーケティングオートメーションを統合し、顧客とのコミュニケーションを改善するためのプラットフォームです。

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfsは、従業員教育や顧客サポートを強化するためのツールを提供するSaaSアプリです。教育機関や企業向けの多機能プラットフォームです。

Wufoo

Wufoo

wufoo.com

Wufooは、オンラインフォームを作成・管理するウェブアプリです。多様なフォームを簡単にカスタマイズし、データ収集を行えます。

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