代替案 - Nowsta

Connecteam
connecteam.com
Connecteamは、デスクレスチーム向けに設計された従業員管理アプリで、スケジュール管理、時間追跡、タスク管理を提供します。
LastPass
lastpass.com
LastPassは、暗号化されたパスワードをオンラインで保存・管理するパスワード管理アプリです。自動保存やセキュリティ機能を提供します。
Clockify
clockify.me
Clockifyは、プロジェクトごとに時間追跡や請求可能時間管理を行うための無料の時間追跡アプリです。チーム向けに設計されています。
Odoo
odoo.com
Odooは、CRM、eコマース、会計、在庫管理などの多機能を持つビジネス管理ソフトウェアです。オープンソース版とエンタープライズ版があります。
1Password
1password.com
1Passwordは、パスワードや個人情報を安全に保管、管理するためのパスワード管理アプリです。生体認証やオートフィル機能をサポートしています。
Dayforce
dayforce.com
Dayforceは、給与、HR、福利厚生、タレント管理などを統合したクラウドベースの人的資本管理プラットフォームです。
NordPass
nordpass.com
NordPassは安全なパスワードマネージャーで、パスワードやメモを暗号化されたボールトに保存し、ユーザーが管理できるようにします。
Keka HR
keka.com
Keka HRアプリは、人事プロセスを自動化し、HR管理や従業員管理を支援する包括的なソフトウェアです。給与、出席、休暇管理などの機能があります。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Nowは、給与、福利厚生、人材管理などのHR機能を統合し、効率的な業務運営をサポートするクラウドベースのプラットフォームです。
Rippling
rippling.com
Ripplingは、HR、IT、財務を効率的に管理できるプラットフォームで、従業員のライフサイクルを一元化します。
Paycom
paycom.com
Paycomは、給与、人事管理、福利厚生などを一つのアプリで管理できる、ユーザーフレンドリーなHRプラットフォームです。
Homebase
joinhomebase.com
Homebaseは、中小企業向けに、従業員のスケジューリング、時間追跡、給与管理を提供するアプリです。
Duo Admin
duosecurity.com
Duo Adminは、ユーザーとデバイスに基づくアプリケーションのアクセス管理を行い、セキュリティポリシーを設定・適用するツールです。
Keeper
keepersecurity.com
Keeperは、パスワードや機密情報を安全に管理するアプリです。生体認証や多要素認証をサポートし、ファイルの暗号化も可能です。
Insightful
insightful.io
Insightfulは、従業員の生産性を監視し、作業の効率を向上させるためのデータ分析ソフトウェアです。
When I Work
wheniwork.com
When I Workは、企業が従業員のスケジュール、出勤時間、コミュニケーションを管理できるアプリです。モバイルから簡単にアクセス可能です。
Sling
getsling.com
Slingは、シフト勤務の企業向けのスケジューリング、時間追跡、コミュニケーションソフトウェアです。各種管理機能を統合しています。
Deputy
deputy.com
Deputyは、スケジューリングや時間追跡、従業員間のコミュニケーションを簡素化する労働力管理アプリです。
Personio
personio.de
Personioは、従業員のライフサイクル全体を管理するための包括的なHRソフトウェアです。採用、オンボーディング、パフォーマンス管理を効率化します。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaffは、リモートやハイブリッドチームの生産性を向上させるための労働力管理ツールで、時間追跡やスケジュール管理を提供します。
HotSchedules
hotschedules.com
Hotschedulesは、レストラン業界向けの従業員スケジューリングアプリで、シフトの管理やスタッフ間のコミュニケーションを効率化します。
Timely
timely.com
タイムリーはAIを活用した時間追跡アプリで、労働時間を自動で記録し、プロジェクト管理とリソース割り当てを支援します。
Bob HR
hibob.com
Bobは、人事管理を簡素化し、従業員のパフォーマンス向上に役立つHCMプラットフォームです。オンボーディングやパフォーマンス管理などを効率化します。
Plaid
plaid.com
Plaidは、ユーザーが銀行口座をアプリと安全に接続し、金融データのアクセスや支払いを行うためのプラットフォームです。
Jibble
jibble.io
Jibbleは、従業員の出勤・退勤を管理するアプリで、リアルタイムの出席追跡やジオフェンシング機能を提供します。
Paycor
paycor.com
Paycorは人材管理を効率化するプラットフォームで、従業員データの一元管理や給与プロセスの自動化などを提供します。
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HRは、人事プロセスをデジタル化し、自動化するためのソフトウェアで、HRチームが効率的に従業員情報を管理できます。
TimeCamp
timecamp.com
TimeCampは、労働時間を追跡し、生産性を分析するツールです。プロジェクト管理や出席の管理機能も提供しています。
Ping Identity
pingidentity.com
Ping Identityアプリは、安全な認証とアイデンティティ管理を提供し、ユーザーが複数のアプリに単一の資格情報でアクセスできるようにします。
Sage HR
sage.hr
Sage HRは、中小企業向けの人事管理プラットフォームで、出勤管理、パフォーマンス評価、採用を簡素化します。
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