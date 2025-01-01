代替案 - Nowsta

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteamは、デスクレスチーム向けに設計された従業員管理アプリで、スケジュール管理、時間追跡、タスク管理を提供します。

LastPass

LastPass

lastpass.com

LastPassは、暗号化されたパスワードをオンラインで保存・管理するパスワード管理アプリです。自動保存やセキュリティ機能を提供します。

Clockify

Clockify

clockify.me

Clockifyは、プロジェクトごとに時間追跡や請求可能時間管理を行うための無料の時間追跡アプリです。チーム向けに設計されています。

Odoo

Odoo

odoo.com

Odooは、CRM、eコマース、会計、在庫管理などの多機能を持つビジネス管理ソフトウェアです。オープンソース版とエンタープライズ版があります。

1Password

1Password

1password.com

1Passwordは、パスワードや個人情報を安全に保管、管理するためのパスワード管理アプリです。生体認証やオートフィル機能をサポートしています。

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforceは、給与、HR、福利厚生、タレント管理などを統合したクラウドベースの人的資本管理プラットフォームです。

NordPass

NordPass

nordpass.com

NordPassは安全なパスワードマネージャーで、パスワードやメモを暗号化されたボールトに保存し、ユーザーが管理できるようにします。

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka HRアプリは、人事プロセスを自動化し、HR管理や従業員管理を支援する包括的なソフトウェアです。給与、出席、休暇管理などの機能があります。

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Nowは、給与、福利厚生、人材管理などのHR機能を統合し、効率的な業務運営をサポートするクラウドベースのプラットフォームです。

Rippling

Rippling

rippling.com

Ripplingは、HR、IT、財務を効率的に管理できるプラットフォームで、従業員のライフサイクルを一元化します。

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycomは、給与、人事管理、福利厚生などを一つのアプリで管理できる、ユーザーフレンドリーなHRプラットフォームです。

Homebase

Homebase

joinhomebase.com

Homebaseは、中小企業向けに、従業員のスケジューリング、時間追跡、給与管理を提供するアプリです。

Duo Admin

Duo Admin

duosecurity.com

Duo Adminは、ユーザーとデバイスに基づくアプリケーションのアクセス管理を行い、セキュリティポリシーを設定・適用するツールです。

Keeper

Keeper

keepersecurity.com

Keeperは、パスワードや機密情報を安全に管理するアプリです。生体認証や多要素認証をサポートし、ファイルの暗号化も可能です。

Insightful

Insightful

insightful.io

Insightfulは、従業員の生産性を監視し、作業の効率を向上させるためのデータ分析ソフトウェアです。

When I Work

When I Work

wheniwork.com

When I Workは、企業が従業員のスケジュール、出勤時間、コミュニケーションを管理できるアプリです。モバイルから簡単にアクセス可能です。

Sling

Sling

getsling.com

Slingは、シフト勤務の企業向けのスケジューリング、時間追跡、コミュニケーションソフトウェアです。各種管理機能を統合しています。

Deputy

Deputy

deputy.com

Deputyは、スケジューリングや時間追跡、従業員間のコミュニケーションを簡素化する労働力管理アプリです。

Personio

Personio

personio.de

Personioは、従業員のライフサイクル全体を管理するための包括的なHRソフトウェアです。採用、オンボーディング、パフォーマンス管理を効率化します。

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaffは、リモートやハイブリッドチームの生産性を向上させるための労働力管理ツールで、時間追跡やスケジュール管理を提供します。

HotSchedules

HotSchedules

hotschedules.com

Hotschedulesは、レストラン業界向けの従業員スケジューリングアプリで、シフトの管理やスタッフ間のコミュニケーションを効率化します。

Timely

Timely

timely.com

タイムリーはAIを活用した時間追跡アプリで、労働時間を自動で記録し、プロジェクト管理とリソース割り当てを支援します。

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Bobは、人事管理を簡素化し、従業員のパフォーマンス向上に役立つHCMプラットフォームです。オンボーディングやパフォーマンス管理などを効率化します。

Plaid

Plaid

plaid.com

Plaidは、ユーザーが銀行口座をアプリと安全に接続し、金融データのアクセスや支払いを行うためのプラットフォームです。

Jibble

Jibble

jibble.io

Jibbleは、従業員の出勤・退勤を管理するアプリで、リアルタイムの出席追跡やジオフェンシング機能を提供します。

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycorは人材管理を効率化するプラットフォームで、従業員データの一元管理や給与プロセスの自動化などを提供します。

Sesame HR

Sesame HR

sesamehr.es

Sesame HRは、人事プロセスをデジタル化し、自動化するためのソフトウェアで、HRチームが効率的に従業員情報を管理できます。

TimeCamp

TimeCamp

timecamp.com

TimeCampは、労働時間を追跡し、生産性を分析するツールです。プロジェクト管理や出席の管理機能も提供しています。

Ping Identity

Ping Identity

pingidentity.com

Ping Identityアプリは、安全な認証とアイデンティティ管理を提供し、ユーザーが複数のアプリに単一の資格情報でアクセスできるようにします。

Sage HR

Sage HR

sage.hr

Sage HRは、中小企業向けの人事管理プラットフォームで、出勤管理、パフォーマンス評価、採用を簡素化します。

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