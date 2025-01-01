代替案 - Convenia

Zoho People
zoho.com
Zoho Peopleは、HR管理を効率化し、従業員データ、出席管理、評価などを統合して管理するプラットフォームです。
Keka HR
keka.com
Keka HRアプリは、人事プロセスを自動化し、HR管理や従業員管理を支援する包括的なソフトウェアです。給与、出席、休暇管理などの機能があります。
Gusto
gusto.com
Gustoは、給与、福利厚生、採用などのHRプロセスを管理するためのオンラインプラットフォームです。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Nowは、給与、福利厚生、人材管理などのHR機能を統合し、効率的な業務運営をサポートするクラウドベースのプラットフォームです。
Rippling
rippling.com
Ripplingは、HR、IT、財務を効率的に管理できるプラットフォームで、従業員のライフサイクルを一元化します。
Paycom
paycom.com
Paycomは、給与、人事管理、福利厚生などを一つのアプリで管理できる、ユーザーフレンドリーなHRプラットフォームです。
Paylocity
paylocity.com
Paylocityは、給与計算、福利厚生、タレント管理を効率化するHRソフトウェアです。従業員が自己管理できるポータルも提供します。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHRは、従業員データの管理、採用、パフォーマンスレビューなどを行えるオンライン人事情報システムです。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNowは、業務プロセスをデジタル化し、効率的に管理するためのクラウドベースのサービス管理プラットフォームです。
Deel
deel.com
Deelは、企業が国際的な従業員を雇用、管理、支払うためのHRプラットフォームです。コンプライアンスを確保し、便利な支払い方法を提供します。
NetSuite
netsuite.com
NetSuiteは、財務、顧客管理、在庫などを統合的に管理するクラウドベースのERPプラットフォームです。モジュールの選択やカスタマイズが可能です。
Personio
personio.de
Personioは、従業員のライフサイクル全体を管理するための包括的なHRソフトウェアです。採用、オンボーディング、パフォーマンス管理を効率化します。
Remote
remote.com
Remoteは、世界中の正社員や契約労働者の管理と給与支払いを行うプラットフォームです。国際的な給与、福利厚生、税金に対応しています。
BrightHR
brighthr.com
BrightHRは、中小企業向けのHR管理アプリで、休暇管理、勤怠管理、ドキュメント保存などの機能を提供します。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinboxは、雇用、パフォーマンス、給与管理などの人事業務を統合的に管理するクラウドベースのHRプラットフォームです。
Bob HR
hibob.com
Bobは、人事管理を簡素化し、従業員のパフォーマンス向上に役立つHCMプラットフォームです。オンボーディングやパフォーマンス管理などを効率化します。
Paycor
paycor.com
Paycorは人材管理を効率化するプラットフォームで、従業員データの一元管理や給与プロセスの自動化などを提供します。
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HRは、人事プロセスをデジタル化し、自動化するためのソフトウェアで、HRチームが効率的に従業員情報を管理できます。
Sage HR
sage.hr
Sage HRは、中小企業向けの人事管理プラットフォームで、出勤管理、パフォーマンス評価、採用を簡素化します。
Factorial
factorialhr.com
要因HRは、時間、才能、文書を中央管理できるクラウドベースのHRソフトウェアで、中小企業向けに設計されています。
greytHR
greythr.com
greytHRは、中小企業向けのクラウドベースのHRソリューションです。人事管理や給与処理、出席管理を効率化します。
Zimyo
zimyo.com
Zimyoは、人事業務を効率化するための包括的なHRプラットフォームで、勤怠管理、給与処理、採用管理などを提供します。
Mekari Talenta
talenta.co
Mekari Talentaは、出席管理や給与計算を効率的に行える人事管理アプリです。従業員データの整理・管理をサポートします。
OnPay
onpay.com
OnPayは、中小企業向けの給与および人事管理ソフトウェアで、タスクの自動化とデータ同期を提供します。
HROne
hrone.cloud
HROneは人材管理を自動化し、従業員データを集中管理するHRプラットフォームです。モバイルアプリでセルフサービスが可能です。
Workstream
workstream.us
Workstreamは、時給労働者向けのHR、給与、採用プラットフォームです。業務を簡素化し、労働コストを削減します。
factoHR
factohr.com
FactoHRは、従業員管理、給与、出席、採用などのHRプロセスを自動化するクラウドベースのHRソフトウェアです。
Namely
namely.com
Namelyは、人事、給与、福利厚生、タレント管理を統合したプラットフォームで、企業のHR運用を効率化します。
Access
theaccessgroup.com
Accessは、ビジネス管理ソフトウェアを改善し、10万人以上の顧客に重要な業務を効率的に行う自由を提供します。
Horilla
horilla.com
HorillaはオープンソースのHRMSソフトウェアで、採用管理や給与、勤怠、パフォーマンス管理などの人事機能を提供します。
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