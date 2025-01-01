代替案 - Convenia

Zoho People

Zoho People

zoho.com

Zoho Peopleは、HR管理を効率化し、従業員データ、出席管理、評価などを統合して管理するプラットフォームです。

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka HRアプリは、人事プロセスを自動化し、HR管理や従業員管理を支援する包括的なソフトウェアです。給与、出席、休暇管理などの機能があります。

Gusto

Gusto

gusto.com

Gustoは、給与、福利厚生、採用などのHRプロセスを管理するためのオンラインプラットフォームです。

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Nowは、給与、福利厚生、人材管理などのHR機能を統合し、効率的な業務運営をサポートするクラウドベースのプラットフォームです。

Rippling

Rippling

rippling.com

Ripplingは、HR、IT、財務を効率的に管理できるプラットフォームで、従業員のライフサイクルを一元化します。

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycomは、給与、人事管理、福利厚生などを一つのアプリで管理できる、ユーザーフレンドリーなHRプラットフォームです。

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocityは、給与計算、福利厚生、タレント管理を効率化するHRソフトウェアです。従業員が自己管理できるポータルも提供します。

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHRは、従業員データの管理、採用、パフォーマンスレビューなどを行えるオンライン人事情報システムです。

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNowは、業務プロセスをデジタル化し、効率的に管理するためのクラウドベースのサービス管理プラットフォームです。

Deel

Deel

deel.com

Deelは、企業が国際的な従業員を雇用、管理、支払うためのHRプラットフォームです。コンプライアンスを確保し、便利な支払い方法を提供します。

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

NetSuiteは、財務、顧客管理、在庫などを統合的に管理するクラウドベースのERPプラットフォームです。モジュールの選択やカスタマイズが可能です。

Personio

Personio

personio.de

Personioは、従業員のライフサイクル全体を管理するための包括的なHRソフトウェアです。採用、オンボーディング、パフォーマンス管理を効率化します。

Remote

Remote

remote.com

Remoteは、世界中の正社員や契約労働者の管理と給与支払いを行うプラットフォームです。国際的な給与、福利厚生、税金に対応しています。

BrightHR

BrightHR

brighthr.com

BrightHRは、中小企業向けのHR管理アプリで、休暇管理、勤怠管理、ドキュメント保存などの機能を提供します。

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinboxは、雇用、パフォーマンス、給与管理などの人事業務を統合的に管理するクラウドベースのHRプラットフォームです。

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Bobは、人事管理を簡素化し、従業員のパフォーマンス向上に役立つHCMプラットフォームです。オンボーディングやパフォーマンス管理などを効率化します。

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycorは人材管理を効率化するプラットフォームで、従業員データの一元管理や給与プロセスの自動化などを提供します。

Sesame HR

Sesame HR

sesamehr.es

Sesame HRは、人事プロセスをデジタル化し、自動化するためのソフトウェアで、HRチームが効率的に従業員情報を管理できます。

Sage HR

Sage HR

sage.hr

Sage HRは、中小企業向けの人事管理プラットフォームで、出勤管理、パフォーマンス評価、採用を簡素化します。

Factorial

Factorial

factorialhr.com

要因HRは、時間、才能、文書を中央管理できるクラウドベースのHRソフトウェアで、中小企業向けに設計されています。

greytHR

greytHR

greythr.com

greytHRは、中小企業向けのクラウドベースのHRソリューションです。人事管理や給与処理、出席管理を効率化します。

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Zimyoは、人事業務を効率化するための包括的なHRプラットフォームで、勤怠管理、給与処理、採用管理などを提供します。

Mekari Talenta

Mekari Talenta

talenta.co

Mekari Talentaは、出席管理や給与計算を効率的に行える人事管理アプリです。従業員データの整理・管理をサポートします。

OnPay

OnPay

onpay.com

OnPayは、中小企業向けの給与および人事管理ソフトウェアで、タスクの自動化とデータ同期を提供します。

HROne

HROne

hrone.cloud

HROneは人材管理を自動化し、従業員データを集中管理するHRプラットフォームです。モバイルアプリでセルフサービスが可能です。

Workstream

Workstream

workstream.us

Workstreamは、時給労働者向けのHR、給与、採用プラットフォームです。業務を簡素化し、労働コストを削減します。

factoHR

factoHR

factohr.com

FactoHRは、従業員管理、給与、出席、採用などのHRプロセスを自動化するクラウドベースのHRソフトウェアです。

Namely

Namely

namely.com

Namelyは、人事、給与、福利厚生、タレント管理を統合したプラットフォームで、企業のHR運用を効率化します。

Access

Access

theaccessgroup.com

Accessは、ビジネス管理ソフトウェアを改善し、10万人以上の顧客に重要な業務を効率的に行う自由を提供します。

Horilla

Horilla

horilla.com

HorillaはオープンソースのHRMSソフトウェアで、採用管理や給与、勤怠、パフォーマンス管理などの人事機能を提供します。

製品

見てみる

サポート

会社

法的事項

© 2025 WebCatalog, Inc.