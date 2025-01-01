代替案 - Cint

Coda
coda.io
Codaは、ドキュメント、スプレッドシート、データベース機能を統合したクラウドベースのエディタで、チームでのコラボレーションを支援します。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimpは、小規模ビジネス向けのマーケティングプラットフォームで、メールキャンペーンやCRM、分析などのツールを提供します。
JotForm
jotform.com
Jotformは、コードなしでフォーム作成、ワークフローの自動化、データ収集を簡素化する多目的なクラウドベースプラットフォームです。
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeterは、参加者とのインタラクションを強化するためのインタラクティブなプレゼンテーションソフトウェアです。
Typeform
typeform.com
Typeformは、インタラクティブなフォーム、調査、クイズを作成し、データ収集を簡素化するツールです。ユーザーフレンドリーなインターフェイスを提供します。
UserTesting
usertesting.com
USERTESTINGは、ユーザーからのフィードバックを収集し、製品の改善やユーザビリティテストを支援するプラットフォームです。
Hotjar
hotjar.com
Hotjarは、Webサイトのユーザー行動を分析し、ヒートマップやセッション録画などを通じてフィードバックを提供するツールです。
Visme
visme.co
Vismeは、魅力的なプレゼンテーションやインフォグラフィックなどを簡単に作成・共有できるデザインプラットフォームです。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtricsは、調査を作成、実行、分析するためのプラットフォームで、顧客や従業員のエクスペリエンスを管理するためのツールを提供します。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contactは、小企業向けの電子メール、ソーシャルメディア、イベントマーケティングツールを提供するデジタルマーケティングプラットフォームです。
Zoho Survey
zoho.com
Zoho Surveyは、オンライン調査やアンケートを簡単に作成できる無料のツールで、顧客や従業員からのデータ収集に利用されます。
Tally
tally.so
Tallyは、制限なしで無料のフォームを作成できるフォームビルダーです。サインアップ不要で、簡単にフォームを作成できます。
Personio
personio.de
Personioは、従業員のライフサイクル全体を管理するための包括的なHRソフトウェアです。採用、オンボーディング、パフォーマンス管理を効率化します。
Doodle
doodle.com
Doodleは、会議や予約の調整を簡単に行えるオンラインスケジューリングアプリです。ユーザーは専用の予約ページを作成できます。
Textline
textline.com
Textlineは、企業向けの安全なSMSプラットフォームで、顧客との双方向通信を通じてサービスと関係構築を支援します。
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlidesは、インタラクティブなプレゼンテーションを作成するためのツールで、ライブ投票やクイズを通じて視聴者の参加を促進します。
SurveyMonkey
surveymonkey.com
SurveyMonkeyは、調査作成・配布・分析を行うためのプラットフォームで、フィードバックを収集するのに役立つツールです。
TWIPLA
twipla.com
TWIPLAは、Webサイトの行動分析ツールを提供し、ユーザーエクスペリエンスの最適化をサポートするウェブ分析プラットフォームです。
Spark Chart
sparkchart.com
Spark Chartは、ビジネス調査に役立つ強力なアンケート作成ソフトウェアです。多言語対応、カスタマイズ可能なテンプレートを提供します。
forms.app
forms.app
forms.appは、コーディングなしでオンラインフォームや調査を簡単に作成・管理できるアプリです。
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AIは、ブランド戦略の生成、クリエイティブテスト、リアルタイムのパフォーマンス監視を支援するAI搭載のブランド管理プラットフォームです。
Respondent Participant
respondent.io
研究インタビューを世界中の任意の人とリアルタイムで調達・スケジュールできるマーケットプレイスアプリです。
QuestionPro
questionpro.com
QuestionProは、オンライン調査を作成、配布、分析するための包括的なソフトウェアです。オフライン収集と多様な質問形式をサポートしています。
Formaloo
formaloo.com
Formalooは、調査からウェブアプリまでを作成できるプラットフォームで、データ管理と顧客エンゲージメントを支援します。
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeerは、マーケティング自動化、メールマーケティング、イベント管理、アンケート、ランディングページなどのツールを提供するプラットフォームです。
Formstack
formstack.com
Formstackは、デジタルフォームの作成とデータ収集を自動化するクラウドベースのソリューションです。様々なテンプレートと統合機能を提供します。
Customerly
customerly.io
Customerlyは、カスタマーサービスとマーケティングオートメーションを統合し、顧客とのコミュニケーションを改善するためのプラットフォームです。
ProProfs
proprofs.com
ProProfsは、従業員教育や顧客サポートを強化するためのツールを提供するSaaSアプリです。教育機関や企業向けの多機能プラットフォームです。
Wufoo
wufoo.com
Wufooは、オンラインフォームを作成・管理するウェブアプリです。多様なフォームを簡単にカスタマイズし、データ収集を行えます。
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