Salta da una tessera all'altra ed evita di cadere mortalmente, scontrandoti costantemente con altri giocatori in TileFall.io. In questo platform ispirato a un altro popolare gioco di società, le tessere scompaiono sotto i tuoi piedi non appena le calpesti. I fan di Among Us giocano insieme online per vivere il loro titolo preferito in un modo nuovo. Corri e salta più velocemente che puoi per rimanere sul livello il più a lungo possibile, prima di cadere al piano inferiore. Sarai uno dei pochi giocatori che riusciranno a mantenere la calma e a rimanere in testa fino alla fine del round?

Sito web:tilefall.io

