Shellshock.io è un gioco browser gratuito offerto da Blue Wizard Digital, creatori di altri giochi fantastici come Friday the 13th: Killer Puzzle, basketbros.io Merc.Zone, Slayaway Camp e altro ancora! Gioca subito a Shell Shockers: i giochi sparatutto gratuiti non sono mai stati così belli!

Sito web:shellshock.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Shell Shockers. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.