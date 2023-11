RunMan: Race Around the World è un gioco platform in cui tu, il corridore più veloce del mondo, devi metterti alla prova continuando a correre! Corri semplicemente verso la fine e supera tutti gli ostacoli che si trovano sulla tua strada. Ricordati di acquisire slancio per correre più veloce! Correre è facile e divertente! Godiamoci la corsa adesso!

